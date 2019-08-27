التربية تعلن استمرار تقديم الاعتراض على نتائج المتميزين الى نهاية الاسبوع الحالي

2019/08/27 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، استمرار تقديم اعتراضات الطلبة على نتائج القبول الخاصة بمدارس المتميزين وكلية بغداد الى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 29 آب الحالي.





وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإمكان الطالب تقديم طلب الاعتراض عبر المدارس الخاصة بهم ليتم عرضها الى لجان متخصصة لبيان مدى تطابقها حفاظاً على نزاهة العملية التربوية”.





يذكر ان وزارة التربية اعلنت في وقت سابق، نتائج الاختبارات لمدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.





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