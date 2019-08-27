تدمير 11 مضافة لداعش وضبط عجلات تابعة للإرهابيين في صحراء الأنبار

2019/08/27 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دمرت القوات الأمنية، 11 مضافة لداعش، وضبطت 3 عجلات تابعة للإرهابيين شرق ناحية عكاشات في محافظة الانبار.

وذكر بيان للحشد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لليوم الرابع تواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي عمليات ارادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار”، مبينا انه “أثناء الـ 24 ساعة الماضية عثرت قواتنا على 11 مضافة وضبط ثلاث عجلات وتدمير أخرى كانت تستغلها عناصر داعش شرق ناحية عكاشات”.

وأضاف، ان “قطعات الحشد أمنت 14 قرية و ألقت القبض على 3 عناصر يُشتَبَه بهم فضلا عن الإطاحة بعدد من عناصر داعش الذين يستغلون وعورة و مساحات الصحراء الغربية للانبار”، لافتا الى ان “عمليات ارادة النصر الرابعة حققت إنجازات كبيرة من أهدافها وتسير بانسيابية عالية”.

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