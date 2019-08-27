2019/08/27 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: كعكة زفاف استغرقت اسبوعا كاملا لصنعها... لن تتوقعوا سعرها الخيالي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/27 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: كعكة زفاف استغرقت اسبوعا كاملا لصنعها... لن تتوقعوا سعرها الخيالي!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: كعكة زفاف استغرقت اسبوعا كاملا لصنعها... لن تتوقعوا سعرها الخيالي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).