السعي لتثبيت 1000 موظف ممن يعملون بصفة عقد في البصرة

2019/08/27 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة البصرة عن مباشرة اللجنة المكلفة بوضع آليات التشغيل وشراء الخدمة بعملها ” فيما ناقش المجلس التعاقدات وتثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن الدرجات الشاغرة .وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني ” أن المجلس شهد اليوم اجتماعا موسعا لوضع آليات التشغيل وشراء الخدمة مع اللجنة المختصة بالإضافة الى التعاقدات وتثبيت العقود على […]

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