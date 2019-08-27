غداً.. مجلس الامن الدولي يعقد جلسة حول العراق

2019/08/27 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق(يونامي)، الثلاثاء ، ان مجلس الامن الدولي سيعقد جلسة حول العراق يوم غد.

وذكرت البعثة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “المجلس سيعقد اجتماعاً حول العراق غداً في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (5:00 مساءً بتوقيت بغداد)”.

وأضاف ان “من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (جينين هينيس-بلاسخارت)إحاطة بعد بدء الجلسة بقليل”.

وأشار الى ان “(بلاسخارت )ستقدم إحاطة حول التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.

وسيتم بث الجلسة مباشرةً على الموقع http://webtv.un.org/ وستكون الترجمة العربية الفورية متوفرة.

كما سيتم نشر نص تقرير الممثلة الخاصة على الموقع www.uniraq.org وعلى

و https://twitter.com/UNIraq

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