2019/08/27 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h5-GAIfZABM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس صلاح الدين يؤجل جلساته لشهرين لأداء أعضائه مناسك الحج) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس صلاح الدين يؤجل جلساته لشهرين لأداء أعضائه مناسك الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).