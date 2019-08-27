ابتكار مذهل يُزرع في الذقن لوقف الشخير!

2019/08/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طور باحثون جهازا جديدا يوفر تمرينا للعضلات حول اللسان يمكن أن يساهم في التخلص من الشخير.ويحتوي الجهاز، الذي يُزرع في جلد الذقن خلال عملية مدتها 15 دقيقة، على محفز يرسل نبضات لتنشيط الأعصاب والعضلات لوقف ارتخاء اللسان والمجرى الهوائي أثناء النوم، وهو سبب رئيس للشخير.ويأتي الجهاز المطور على شكل حرف U، يمتد […]

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