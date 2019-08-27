بعد تسلل مجرمي داعش... حملة امنية لتدمير مضافاتهم وكهوفهم بالانبار

2019/08/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، مضافات وكهوف وسواتر ترابية تابعة لـ"داعش" في حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق شرقي قضاء الرطبة وصولاً إلى المناط...

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