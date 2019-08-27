2019/08/27 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتجول خمس عجلات اميركية في ناحية الزاب بمحافظة كركوك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. خمس عجلات تتجول في ناحية الزاب بكركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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