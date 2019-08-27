صورة.. التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري الإيطالي

2019/08/27 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف موقع الأحصائيات whoscoredعن التشكيلة الأفضل للاسبوع الأول من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقد حصل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق إنتر ميلان، على أعلى تقييم للجولة الإفتتاحية 9.7، بعد فوز الانتر برباعية نظيفة على فريق ليتشي الصاعد حديثا، أمس الأثنين، يليه الكولومبي لويس فرناندو مورييل، مهاجم نادي أتلانتا بتقييم 9، ثم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو بتقييم 8.9.

وجاء تشكيل الجولة المثالية كالتالي:

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