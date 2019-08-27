2019/08/27 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق أربع قذائف هاون من غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/27 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق أربع قذائف هاون من غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق أربع قذائف هاون من غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).