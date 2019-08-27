ليبيا تعلن انتشال جثث وإنقاذ 65 آخرين من الغرق قبالة ساحل الخمس

2019/08/27 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس انتشلت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فجر اليوم الثلاثاء، 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين من قارب كان يحملهم قبالة سواحل البل طرابلس – سبوتنيك.وقال العميد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم البحرية، في بيان: “ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2019، بوجود

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