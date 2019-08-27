2019/08/27 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أن مركبة “سويوز” التي تحمل على متنها “روبوت” روسيا بملامح بشرية، التحمت بمحطة الفضاء الدولية.وقال معلق عبر القناة التلفزيونية التابعة لناسا “تمّ تأكيد الالتحام والإرساء”، وذلك بعد أن كانت محاولة أولى للالتحام باءت بالفشل، السبت.وهذا الروبوت الذي يحمل اسم “فيدور” بالروسية، ويكتسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ثاني محاولة..



نجاح مهمة مركبة الروبوت “فيدور” في الفضاء وكالة خطوة برس.

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