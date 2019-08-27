بالتزامن مع مطاردة داعش... الحشد يغير مواقع ترسانته سراً لهذا السبب

2019/08/27 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر امنية عراقية، الثلاثاء، ان فصائل من الحشد الشعبي بدأت منذ أيام بعمليات نقل واسعة لمعسكرات ومستودعات سلاحها الثقيل، خاصة تلك التي تضم صوار...

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