2019/08/27 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم تتعلق بالجوازات الدبلوماسية بين العراق ودولتين عربيتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم تتعلق بالجوازات الدبلوماسية بين العراق ودولتين عربيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).