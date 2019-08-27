2019/08/27 | 16:13

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البنك الدولي يؤكد دعمه للنهوض باقتصاد العراق

بغداد/..



بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع البنك الدولي الأوضاع الاقتصادية وسبل دعم العراق في الملف الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، أن "الحلبوسي استقبل، اليوم الثلاثاء، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار، والآليات المناسبة لتخفيف البيروقراطية الإدارية في الوزارات ومؤسسات الدولة، وخلق فرص العمل للشباب من خلال المشاريع الاستراتيجية".

وأكد الحبلوسي، بحسب البيان، "حرص مجلس النواب على متابعة ملف التعاون بين الحكومة الاتحادية والبنك الدولي، بما يسهم في تطوير وتنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تدعم المواطن بشكل مباشر".

من جهته أكد كومار جاه، "تعاون البنك الدولي مع العراق، ودعمه للنهوض بالواقع الاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق التنمية".

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