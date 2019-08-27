شبان يحبطون محاولة انتحار لفتاة حاولت القاء نفسها من على قلعة اربيل

2019/08/27 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احبط مجموعة من الشباب يوم الثلاثاء عملية انتحار لفتاة في العقد الثاني من العمر حاولت الالقاء بنفسها من على قلعة اربيل الاثرية.

وتداول ناشطون تسجيلا فيديويا اليوم يظهر فتاة وهي تحاول ان تلقي بنفسها من على القلعة الاثرية ليبادر مجموعة من الشباب من اعلى واسفل القلعة على محاصرتها ومنعها من الانتحار.

ونجح الشباب اخيرا بالإمساك بالفتاة والتي كانت تناورهم لتنفيذ ما تروم القيام به.

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