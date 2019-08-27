جمهورية العميان

2019/08/27 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي جلو مرعي… من يصاب بالعمى في أول العمر قد يعوضه الله بموهبة ما.أتذكر أني عملت أيام مراهقتي في معامل لإنتاج الصابون ومساحيق غسل الثياب، وطلب مني موظف اعمى أن اذهب به الى ال WC وكنت أجهل مكانها فكان يضرب بعصاه الأرض، ويصف لي الطريق: من هنا، ومن هنا، الى هناك، وهنا.[…]

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