2019/08/27 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس جدد مجلس الوزراء السعودي دعوته لممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الاجتماع في المملكة، بهدف مناقشة الخلافات والتوصل لاتفاق، لنبذ الفتنة وتوحيد الجهود، للتصدي لحركة “أنصار الله”، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق باليمن.جاء ذلك، في بيان عقب اجتماع الحكومة السعودية الأسبوعي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وكالة خطوة برس.

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