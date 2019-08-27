2019/08/27 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد
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أعلن محافظ بابل كرار العبادي، الثلاثاء، استئناف العمل بانشاء الممر الثاني لطريق مدحتية-هاشمية-شوملي جنوب بابل.
وذكر بيان لمكتب العبادي تلتقته “كلكامش برس”، أن “الطريق بطول ٢٥ كم وعرض ٨ امتار، ويتضمن إنشـاء خمسة جسور على الطريق وهـي ( الخمـيسية، الـزبار، المـرور الـسـريع، ام الـورد، عتـاب)”.
واضاف البيان، ان “نسبة انجاز الطريق بلغت ٦٨ %”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل: استئناف العمل رئيسي بطريق و6 جسور) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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