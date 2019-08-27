2019/08/27 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ابل تطلق تحديثا لتصحيح خلل احد اصداراتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
اطلقت "آبل" إصدارا محدثا من نظام التشغيل iOS 12.4 لتصحيح الخلل الذي لم يعالج عبر الإصدار الأولي للبرن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ابل تطلق تحديثا لتصحيح خلل احد اصداراتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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