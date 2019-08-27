ابل تطلق تحديثا لتصحيح خلل احد اصداراتها

2019/08/27 | 16:20

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متابعة :سومر نيوز

اطلقت "آبل" إصدارا محدثا من نظام التشغيل iOS 12.4 لتصحيح الخلل الذي لم يعالج عبر الإصدار الأولي للبرن...

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