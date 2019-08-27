عبد المهدي يطلع مجلس الوزراء على نتائج تحقيقات حول الهجمات ضد مخازن الحشد الشعبي

2019/08/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أطلع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أعضاء المجلس على نتائج تحقيقات حول الهجمات ضد مخازن الحشد الشعبي.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت /SNG/،نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة عبد المهدي”.وأضاف أن “القائد العام للقوات المسلحة قدّم إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية أطلع فيه السادة اعضاء ...

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