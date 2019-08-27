موقع السفارة الأمريكية لدى دمشق يحارب معرض دمشق الدولي!

2019/08/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت الخارجية الروسية إن المحاولات الأمريكية لتعطيل معرض دمشق الدولي ضارة بسوريا، وتندرج ضمن محاولات لحجب جهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد.وقالت الوزارة في بيانها: “نعتبر استمرار حجب الولايات المتحدة لجهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، يضر وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، ويتعارض بشكل مباشر مع نص وروح

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