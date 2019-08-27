2019/08/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش قرارا يقضي بسحب كلمة “عذراء” من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد، في حكم وُصف بأنه مهم من جانب المنظمات التي كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي ينطوي على “إذلال وتمييز”.وبموجب قوانين ترعى الزيجات الإسلامية في بنغلادش، يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثائق الزواج في بنغلادش..ممنوع كلمة “عذراء” المركز الخبري الوطني.

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