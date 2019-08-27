ثلاث قضايا دمّرت وجدان البشر

2019/08/27 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عزيز الخزرجي… اهم ثلاث قضايا في التأريخ تسبّبت في مسخ البشرية وتدمير وجدانها وكشفتْ بدورها و بوضوح ايضاً؛ عن فقدان الحاكمين عبر التأريخ للثقافة والفكر والعدالة كنتيجة طبيعية لتلك القضايا الثلاثة المدمرة التي تداخلت فيها الاقدار الكونيّة والذّوات ألإنّيّة، و هي: حرق المكتبة المركزية للبلاط الملكي بعد فتح فارس بامر من الخليفة الذي […]

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