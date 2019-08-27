طرق بسيطة تساعدك في استرجاع هاتفك المسروق

2019/08/27 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أصبحت الهواتف الذكية بالرغم من صِغر حجمها، جزءًا لا يتجزأ من حياة البشر، بما تحويه من كم هائل من البيانات والمعلومات والأسرار للأشخاص.وشاعت خلال الفترة الأخيرة، سرقات الهواتف الذكية، لذلك إليك بعض الطرق التي قد تساعدك في العثور على هاتفك المسروق نسردها في السطور التالية.لهواتف آيفون العاملة بنظام iOS حساب “iCloud” […]

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