الكبير مدربا جديدا للمنتخب التونسي خلفا لجيريس

2019/08/27 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين منذر الكبيِّر، مدربا للمنتخب الوطني بعقد يمتد حتى عام 2022، خلفا للفرنسي ألان جيريس، الذي

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