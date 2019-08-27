عبد المهدي يقدم ايجازا لمجلس الوزراء عن تطورات الاوضاع السياسية والامنية

2019/08/27 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة [اين] نسخة منه ان أعضاء مجلس الوزراء اطلعوا على نتائج التحقيقات حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق، وماتبعها من اجراءات ، والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".



وسيصدر مجلس الوزراء بيانا عن هذا الموضوع في وقت لاحق بحسب مكتب عبد المهدي.

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