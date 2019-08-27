الحلبوسي يبحث مع منظمة دولية توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاستثمار في البلد

2019/08/27 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، خلق فرص العمل للشباب وفرص تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار.ونقل بيان عن مكتب الحلبوسي ، إن “الاخير استقبل، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه وبحث اللقاء فرص […]

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