بابل: استئناف العمل بطريق رئيسي و6 جسور

2019/08/27 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

أعلن محافظ بابل كرار العبادي، الثلاثاء، استئناف العمل بانشاء الممر الثاني لطريق مدحتية-هاشمية-شوملي جنوب بابل.

وذكر بيان لمكتب العبادي تلتقته “كلكامش برس”، أن “الطريق بطول ٢٥ كم وعرض ٨ امتار، ويتضمن إنشـاء خمسة جسور على الطريق وهـي ( الخمـيسية، الـزبار، المـرور الـسـريع، ام الـورد، عتـاب)”.

واضاف البيان، ان “نسبة انجاز الطريق بلغت ٦٨ %”.

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