سمير عادل - موقفنا من القصف الاسرائيلي

2019/08/27 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل لا شك ان ان اسرائيل دولة ارهابية، بل هي دولة بلطجة واكثر الدول استهتارا وانحطاطا في القيم الانسانية في المنطقة والعالم، فدولة تعيش على الظلم القومي وتقتل كل يوم الاطفال وتهدم البيوت وتصادر الاراضي دون اي وجه حق، فلن يكون تصنيفها اقل من دولة عنصرية وفاشية ويجب الوقوف بوجهها والتصدي لها كما وقفت الانسانية جمعاء بوجه دولة ابارتايد في جنوب افريقيا وانهت سياستها.ان غضب القوى الاسلامية الشيعية ......

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