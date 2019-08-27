عادل احمد - الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في النضال الطبقي!

2019/08/27 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد ربما لم يكن هناك اشياء مؤثرة على الرأي العام اكثر من الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغيرها، ولم يكن هناك شيئا اكثر سعة وأكثر عالمية جعل العالم بمثابة منطقة صغيرة اكثر من الشبكات العنكبوتية " انترنيت " ، وهذا ما جعل الاهتمام العالمي حتى في ابعد القرى النائية من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها بهذا الأخطبوط العالمي لانتشار واستقبال المعلومات وتبادلها..وان هذه الفكرة يعرفها ا......

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