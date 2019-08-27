2019/08/27 | 16:30

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مجلس ديالى يعقد جلسته الرسمية ويصوت على الغاء قراره الخاص بإعفاء

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مجلس ديالى يعقد جلسته الرسمية ويصوت على الغاء قراره الخاص بإعفاء عضو مجلس ناحية العبارة

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