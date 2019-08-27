حرب باردة جديدة محورها الهواتف الذكية بعد اعلان صاعق لهواوي

2019/08/27 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اثارت شركة الانظمة الذكية الصينية هواوي، موجة من ردود العالمية، عقب تاكيدها قرب حصولها على نظام تشغيل روسي، بالاضافة الى النظام الذي تطوره.

وقالت شبكة فوربس الاقتصادية بحسب ما ترجمت "الغد برس"، ان الشركة الصينية وبعد تاكيدها اخيرا الاشاعات عن سعيها للحصول على نظام التشغيل الروسي "اروروا"، بالاضافة الى نظامها الذي تطوره حاليا لهواتفها "هارموني"، صعقت السوق، الذي بدا يرى قرب انشقاق جديد في العالم، بين المعسكرين السابقين الاشتراكي والراسمالي.

واشارت توقعات السوق، الى ان قيام ترامب بفرض حظر تجاري على الصين في وقت سابق، قد ساهم بتسريع انشقاق سوق الهواتف الذكية الى معسكرين مرة اخرى، متباينان على اسس سياسية، فبعد تخوف العمالقة الصينية من فقدانها لانظمة التشغيل "اندرويد"، الامريكية، بدات بتطوير انظمة خاصة بها، الامر الذي يعيد الى الاذهان انقسام العالم الى معسكرين شرقي وغربي خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، لكن هذه المرة "عبر العالم الافتراضي"، وما يرافقه من حروب الكترونية مستمرة بين الطرفين.

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