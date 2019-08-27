بالصور.. خمس عجلات اميركية تتجول في ناحية الزاب بكركوك

2019/08/27 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتجول خمس عجلات اميركية في ناحية الزاب بمحافظة كركوك.

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