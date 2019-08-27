بالصورة.. العثور على منشورات ألقتها الطائرات الاسرائيلية

2019/08/27 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ألقت الطائرات الاسرائيلية، منشورات على عدد من المناطق في لبنان، تتوعدهم بها وتحذرهم وتبلغهم رسالة الجيش اللبناني.

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