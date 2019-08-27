رئيس الوزراء يقدم للحكومة نتائج التحقيقات بالهجمات على مخازن الاسلحة وبيان بالتفاصيل لاحقا

2019/08/27 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، الى اعضاء الحكومة ايجازا بشأن نتائج التحقيقات في الهجمات التي تعرضت لها مخازن الحشد الشعبي.وجاء في بيان لمكتب عبدالمهدي تلقت/بدر نيوز/نسخة منه، ان”الاخير قدم في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية وأطلع فيه اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات […]

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