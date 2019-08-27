عبد المهدي يطلع مجلس الوزراء على نتائج التحقيقات حول الهجمات ضد مخازن الحشد

2019/08/27 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أعضاء المجلس على نتائج تحقيقات حول الهجمات ضد مخازن الحشد الشعبي.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة عبد المهدي".وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة قدّم إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية أطلع فيه السادة اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق ، وماتبعها من اجراءات والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".

وأوضح البيان، أنه "سيصدر عن مجلس الوزراء بيان عن هذا الموضوع في وقت لاحق".





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