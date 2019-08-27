2019/08/27 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الأخير سيصدر قريبا بيانا بشأن القصف الاسرائيلي لمقرات الحشد الشعبي.وقال المكتب في بيـان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي قدم في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم ايجازا عن آخر التطورات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب عبد المهدي: مجلس الوزراء سيصدر بياناً بشأن قصف مقار الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبد المهدي: مجلس الوزراء سيصدر بياناً بشأن قصف مقار الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبد المهدي: مجلس الوزراء سيصدر بياناً بشأن قصف مقار الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).