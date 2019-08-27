عبدالمهدي يقدم بجلسة مجلس الوزراء اليوم ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية

2019/08/27 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية .وأطلع فيه اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق ، وماتبعها من اجراءات ، والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات […]

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