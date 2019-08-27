مجلس كربلاء يقرر منع الطيران من التحليق في سماء المحافظة ويوجه طلباً إلى عمليات الفرات الأوسط

2019/08/27 | 16:39

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بغداد اليوم _ بغداد

قرر مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، منع تحليق الطيران "الصديق أو العدو" فوق سماء المحافظة، فيما طلب من قيادة عمليات الفرات الأوسط إسقاط أية طائرة مخالفة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس عقيل المسعودي لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس كربلاء قرر منع الطيران فوق سماء المحافظة، سواء كان صديق أم عدو".

ودعا المسعودي، قيادة عمليات الفرات الأوسط إلى "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإسقاط أية طائرة تخالف هذا القرار".

وكانت طائرات مسيرة قال الحشد الشعبي إنها إسرائيلية قد استهدفت، مؤخرا، مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد في مناطق مختلفة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، قبل أن تبلغ سلسلة الاستهداف هذه ذروتها، قبل يومين، حينما استهدفت طائرة أخرى، عجلة يستقلها قائد ميداني في الحشد في القائم بمحافظة الانبار ما اسفر عن مقتله وإصابة مقاتل آخر كان برفقته.

وعقدت الرئاسات الثلاث، يوم امس، اكثر من اجتماع مع قيادات في الحشد وقيادات سياسية، تمخض عنها الاتفاق على دعم الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات لـ"ردع المعتدين على أمن وسيادة العراق" عبر الطرق الدبلوماسية، وسط تحذيرات من إمكانية تعرض المراقد الدينية لاستهداف مماثل.

ويتهم الحشد الشعبي وقيادات فيه صراحةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف تلك الهجمات، في مقابل نفي أميركي، وتأكيد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض أن هالاتهامات، التي وجهها نائبه أبو مهدي المهندس لواشنطن وتل ابيب "لاتمثل الموقف الرسمي للحشد".

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (27 آب 2019)، حاجة ديالى لانتشار فرقة عسكرية جديدة، لسد الفراغات الأمنية بشكل عاجل.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدلات اعمال العنف في

بغداد اليوم - ديالى

قال مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، 27 آب، 2019، إن قادة الحشد الشعبي عقدوا اجتماعاً موسعاً، اتخذوا خلاله، 6 خطوات هامة بمواجهة طائرات اسرائيل المسيرة.

وذكر المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قادة الحشد الشعبي في

بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، 27 آب، 2019، عن اجراء تغييرات برئاسة الحشد العشائري في نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، أنه "تقرر إنهاء تكليف قائد الحشد العشائري في نينوى اللواء كريم الشويلي، وتكليف العميد محمد اسماعيل الشب

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