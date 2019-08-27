وصول قوة من التدخل السريع الى البصرة لسبب يتعلق بزيارة وزيرين للمحافظة (فيديو)

2019/08/27 | 17:41

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، الثلاثاء، بوصول قوة من التدخل السريع الى المحافظة لتأمين زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والداخلية.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة من فرقة التدخل السريع وصلت الى محافظة البصرة لتأمين اجواء زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري".

وتابع المصدر، ان "وزيري الداخلية والدفاع سيعقدان اجتماعات مع القيادات الأمنية بالمحافظة للاطلاع على وضع المحافظة وبحث حفظ الامن فيها وانهاء حالة النزاعات بين العشائر".

بغداد اليوم _ بغداد

قرر مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، منع تحليق الطيران "الصديق أو العدو" فوق سماء المحافظة، فيما طلب من قيادة عمليات الفرات الأوسط إسقاط أية طائرة مخالفة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس عقيل المسعودي لـ

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (27 آب 2019)، حاجة ديالى لانتشار فرقة عسكرية جديدة، لسد الفراغات الأمنية بشكل عاجل.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدلات اعمال العنف في

بغداد اليوم - ديالى

قال مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، 27 آب، 2019، إن قادة الحشد الشعبي عقدوا اجتماعاً موسعاً، اتخذوا خلاله، 6 خطوات هامة بمواجهة طائرات اسرائيل المسيرة.

وذكر المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قادة الحشد الشعبي في

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