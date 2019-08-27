2019/08/27 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد نادي السالمية الكويتي يصل إلى مطار النجف وكان في استقبالهم نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي

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