2019/08/27 | 17:46

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الحشد الشعبي يدمر 11 مضافة وضبط 3 عجلات لداعش في عكاشات

بغداد/..



اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير 11 مضافة لداعش وضبط ثلاث عجلات تابعة للإرهابيين شرق ناحية عكاشات في الانبار.

وقال نائب قائد عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "لليوم الرابع تواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات ووادي حوران في الأنبار"، مبينا أنه "أثناء الـ 24 ساعة الماضية عثرت قواتنا على 11 مضافة وضبط ثلاث عجلات وتدمير أخرى كانت تستغلها عناصر داعش شرق ناحية عكاشات".

وأضاف نصر الله، أن "قطعات الحشد الشعبي أمنت 14 قرية وألقت القبض على 3 عناصر يُشتَبَه بهم فضلا عن الإطاحة بعدد من عناصر داعش الذين يستغلون وعورة ومساحات الصحراء الغربية للأنبار"، لافتا الى أن "عمليات ارادة النصر الرابعة حققت إنجازات كبيرة من أهدافها وتسير بانسيابية عالية".

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