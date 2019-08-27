2019/08/27 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يعلن الاتفاق مع أردوغان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة بؤر الإرهاب في إدلب بسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/27 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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