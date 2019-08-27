صور .. آسايش اقليم كوردستان تحرر طفلة ايزيدية نقلها داعش لتركيا

2019/08/27 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك يوم الثلاثاء عن تحرير طفلة ايزيدية من قبضة تنظيم داعش والتي كانت مختطفة منذ الثالث من اغسطس 2014 من مجمع "خانصور" ، قضاء سنجار .

وصرح مدير مكتب انقاذ المختطفين حسين القائيدي في بيان اليوم ، بتحرير طفلة ايزيدية (دنيس شمو خلف - 10 سنوات) من اهالي مجمع خانصور.

واضاف انه تم نجاح عملية تحريرها بجهود حثيثة من قبل المديرية العامة لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الامن (الاسايش ) في اقليم كوردستان.

وتابع القائيدي ان الطفلة كانت مختطفة في (العراق) وبالتحديد في تلعفر وبعد ذلك يتم تحويلها الى (سوريا ) مع عائلتها وبعد سنوات يتم نقلها مرة اخرى الى (تركيا) من قبل ارهابيي داعش ، مشيرا ان الطفلة بأمان وهي الان في اقليم كوردستان ولا تجيد سوى العربية والتركمانية ولا تتقن لغتها الام.

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