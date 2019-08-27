مستشار عبدالمهدي يكشف تطورات موازنة 2020 ويحدد شروط تجاوز

2019/08/27 | 17:56

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بغداد:سومر نيوز

كشف مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن اخر تطورات مسودة قانون موازنة ...

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