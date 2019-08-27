البنك الدولي يعرب عن استعداده لتقديم كل الجهود لمساعدة العراق

2019/08/27 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، مع ساروج كومار جا مدير دائرة المشرق في البنك الدولي و رمزي نعمان الرئيس الجديد لبعثة البنك الدولي في العراق، أولويات وزارة التخطيط في تحسين واقع الخدمات في عموم المحافظات، والمشاريع التي يضطلع البنك الدولي في تمويلها.وثمن الدليمي خلال اللقاء الدعم الذي قدمه البنك الدولي لمساعدة العراق في […]

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