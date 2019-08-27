المطلك وبارزاني يبحثان في اربيل مجمل الاوضاع السياسية العراقية والاقليمة

2019/08/27 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الامين العام للجبهة العراقية للحوارالوطني صالح المطلك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكرستاني مسعود بارزاني، التحديات التي تواجه العراق بشكل عام والمحافظات المحررة من داعش بوجه خاص.وشدد الجانبان،بحسب المكتب الاعلامي للجبهة العراقية على” اهمية ان تلتفت الكتل والاطراف السياسية والحكومية الى الملفات التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم والابتعاد عن المزايدات التي تهدد امن واستقرار […]

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