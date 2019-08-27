2019/08/27 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر يكشف حقيقة «قطع استيراد الكهرباء من إيران»

كلمة -

بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع بمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عن حقيقة

قيام العراق بقطع استيراد الطاقة الكهربائية من جارته إيران، فيما

بينت صحيفة وال ستريت جورنال، عن صدور قرار حكومي من قبل بغداد،

للتوجه نحو ايقاف استيراد الطاقة الكهربائية من ايران، تحت ضغوطات

امريكية.

وذكر المصدر لوسائل إعلام محلية تابعها «موقع كلمة

الإخباري» أن "الأنباء التي تحدثت عن اتفاق يقضي بإيقاف

العراق استيراد التيار الكهربائي من إيران إطلاقا غير صحيح"، لافتا

إلى أن "الاتفاق نص على إيقاف الاستيراد في الشتاء فقط دون المواسم

المتبقية".

وتابع المصدر أن "المناطق الجنوبية وخاصة البصرة تعتمد على بنسبة

كبيرة على الكهرباء القادمة من الخط الإيراني ولا يمكن الاستغناء

عنها طيلة مواسم السنة في الوقت الحاضر".

وبينت صحيفة وال ستريت جورنال في تقرير ترجمته "الغد برس"، ان

"الضغط الامريكي على بغداد، قد ازداد مؤخرا، للدفع بها نحو اعتماد

مصادر طاقة كهربائية بديلة، منها الاستيراد من دول الخليج،

والاعتماد على المؤسسات الداخلية للبلاد وتطويرها لتحقيق الاكتفاء

الذاتي".

واكدت الصحيفة ان "الاستثناء الامريكي الذي منح لبغداد لتستمر

باستيراد الطاقة الكهربائية، ومادة الغاز لتشغيل المحطات الداخلية،

بدا يزعج واشنطن، حيث باتت تحاول الحد منه لما يوفره للنظام

الايراني من تمويل".

يشار الى ان شبكة برس تي في الايرانية، كانت قد اكدت في وقت سابق،

دفع الحكومة العراقية مبلغ وصفه بــ "المليارات" من الدولارات، الى

المصرف الايراني المركزي، كأجور عن الطاقة الكهربائية والغاز التي

يستوردها العراق، حيث يرجح ان تكون هذه المبالغ هي التي ازعجت

واشنطن نحو مزيد من الضغط على بغداد.

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